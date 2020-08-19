В Хабаровском крае сожгли 850 кустов конопли Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровском крае сожгли 850 кустов конопли общим весом свыше 1200 килограммов. Зачистку провели в рамках оперативно- профилактической операции «Мак- 2020». Заросли уничтожили в Комсомольском районе. Общая площадь участка произрастания наркосодержащих растений составила тысячу квадратных метров.

- Жителей Хабаровского края убедительно просят сообщать о местах произрастания дикорастущей конопли и лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Информацию принимают по телефону «02» (для мобильных телефонов «102»). Также можно обратиться по телефонам доверия УМВД России по Хабаровскому краю (4212) 387-387 или «128», - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, что за выращивание конопли также предусмотрена уголовная ответственность. Пожалуйста, не нарушайте закон.