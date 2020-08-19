Хабаровчане попросили мэра благоустроить пустырь в центре города Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане попросили мэра благоустроить пустырь в центре города. Речь идет об участке в районе домов №52 и № 54 на улице Лермонтова. Если вопрос решится, то вполне возможно, что здесь появится новая прогулочная зона.

- Эта зона практически продолжение Уссурийского бульвара. Прежде, чем благоустраивать эту территорию, надо сначала решить ряд серьезных вопросов, к примеру, отведение дождевых вод и перенос некапитальных гаражей, - прокомментировал Сергей Иванов, положение дел заместитель мэра города, председатель комитета по управлению Центральным районом.

Отметим также, что градоначальнику в 2019 году уже представляли концепцию благоустройства этой зоны. Однако реализовывать ее не решились, пока не решится вопрос с отведением стоков. Отметим также, что в городе сейчас обустраивают «Театральный сквер» парка «Динамо».