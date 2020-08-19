В Хабаровске шестилетний ребенок вышел из медицинского центра и пропал Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске шестилетний ребенок вышел из медицинского центра и пропал. Происшествие случилось сегодня утром, 19 августа. По предварительной информации, он мальчик покинул здание «Вивеи», расположенного на улице Запарина, до настоящего времени не вернулся. Его зовут Макар Храмцов. Его уже ищут следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, волонтеры.

- Приметы мальчика: рост 120 сантиметров, смуглый, волосы темные, глаза карие. Из одежды на нем были темно-синий костюм, синие кеды. Всех, кто может располагать информацией о его местонахождении убедительно просят откликнуться. Данные готовы принять в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления (улица Уссурийский бульвар, 5) или по телефонам 8-909-846-94-97, 8-984-260-94-06, «02», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что правоохранители уже проводят проверку по факту случившегося, выясняют обстоятельства инцидента. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды.