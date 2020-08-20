Обстановка в Хабаровском крае 20 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 20 августа, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +14 +16, днем +21 +23, ветер западный 8-13 м/с. На юге края без осадков, ночью +9 +17, днем +21 +27, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах без осадков, ночью +5 +14, днем +19 +26, ветер западный, юго-западный 5-12 м/с. На севере края без существенных осадков, местами небольшие дожди, ночью +4 +12, днем +13 +25, ветер западный 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 9229. За последние сутки зафиксировали 70 новых случаев заражения.