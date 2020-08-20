Лидеру ЛДПР и сенатору Совфед от Хабаровского края вместо Сергея Фургала показали пустую камеру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеру ЛДПР и сенатору Совфед от Хабаровского края вместо Сергея Фургала показали пустую камеру. Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский и Елена Грешнякова собираются встретиться с экс-губернатором. Однако встреча не состоялась. Данную ситуацию лидер партии ЛДПР расценил как провокацию и нарушение закона.

- Нас часто упрекают - мол, чего вы там сидите в думе? Мы законы принимаем, но их не исполняют, пример тому 103 Федеральный закон «О содержании под стражей». Он дает нам право посещать СИЗО без препятствия. Такое же право дает нам закон о статусе депутата, - заявил Владимир Жириновский.

Отметим также, что после посещения камеры Сергея Фургала лидер партии ЛДПР потребовал отстранить от занимаемой должности начальника СИЗО «Лефортово».

Ранее стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края начал наконец-то получать письма.

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