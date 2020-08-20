В Хабаровске потушили возгорание на складе стройматериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске потушили возгорание на складе стройматериалов. Происшествие случилось вчера вечером, 19 августа. По сигналу пожарные расчеты направились на улицу Автономную. Прибыв на место, они установили, что огонь стал распространяться по стене к кровле.

- Пока причиной возгорания называют проблемы с электросчетчиком. По предварительной информации, в 18:32 пожар локализовали, а через шесть минут погасили пламя. В 19:45 возгорание полностью ликвидировали, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь разыгрался на площади 30 квадратных метров. В тушении задействовали три единицы техники и 11 человек. Сотрудники Госпожнадзора проведут проверку, определят точную причину возгорания и обстоятельства, при которых оно возникло. Информации о пострадавших во время пожара нет.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «112».