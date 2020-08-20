В ЕАО уничтожили 30 тысяч кустов конопли Фото: УМВД России по ЕАО

В ЕАО уничтожили 30 тысяч кустов конопли на территории площадью 2,5 гектара. Общий вес ликвидированной травы - 45 тысяч килограммов. Крупный очаг произрастания находился в селе Октябрьское Ленинского района. Работу по ликвидации наркосодержащей травы провели в рамках операции «Мак-2020».

- В работе участвовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЕАО, сотрудники администрации Бабстовского сельского поселения и войсковой части. Для уничтожения травы задействовали тяжелую гусеничную технику, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Напомним, операция «Мак-2020» в области продлится до конца октября текущего года. Если вы знаете места произрастания дикорастущей конопли или тех, кто занимается незаконным оборотом наркотиков, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «02» (для мобильных телефонов «102»), по телефонам доверия УМВД России по ЕАО: (426 22) 2-03-02 или «128».