В Хабаровском крае займутся лесоустройством на Шантарах Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае займутся лесоустройством на территории нацпарка «Шантарские острова». Предстоящую работу во время встречи обсудили директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов, руководитель национального парка «Шантарские острова» Иван Насонов и лесоустроители.

- Во время встречи речь шла о планировании организационных мероприятий лесоустройства, рассмотрели технические вопросы. Участники дискуссии решили вопрос о месте проведения тренировочного полигона. Выбирали между районом губы Якшина и озера Соленое, выбрали губу Якшина, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В начале сентября в нацпарк приедет группа, члены которой сначала осмотрятся, а потом приступят к лесоустроительным работам. Командировка будет длиться три недели. Безопасную работу лесоустроителей обеспечит государственный инспектор, располагающий средствами защиты от бурых медведей.