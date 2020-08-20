Пьяный водитель в Хабаровске врезался в троллейбус и сбил велосипедиста Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Пьяный водитель в Хабаровске врезался в троллейбус и сбил велосипедиста. Происшествие случилось вчера вечером, 19 августа. Мужчина ехал на машине Isuzu по улице Карла Маркса в сторону улицы Выборгской. В районе дома №163 автомобиль начал перестраиваться в правый ряд, но столкнулся с троллейбусом №1, ехавшим в попутном направлении. Потом иномарка наехала на велосипедиста, который также двигался в попутном направлении по краю проезжей части. В завершение неудачного маневра автомобиль врезался в световые опоры и деревья.

- В результате аварии пострадали три человека. У водителя иномарки диагностировали ушибленную рану на лбу и затылке, ушиб грудной клетки. Пассажир из этой же машины ударился виском, осталась рвано-ушибленная рана. Велосипедиста доставили в больницу с ушибом грудной клетки, головы, лица и плеча, - рассказал информированный источник.

В отношении водителя иномарки составили административный протокол. Известно, что стаж его вождения с 1991 года, водительское удостоверение при нем было.