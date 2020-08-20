В Хабаровске осудили цыганку за обман пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудили цыганку за обман пенсионерки. Из материалов дела следует, что фигурантка под видом проведения ритуала забрала у потерпевшей деньги и украшения на сумму больше 200 тысяч рублей. Данное действие в суде признали мошенничеством.

- Во время разбирательств выяснили, что ранее судимая за преступления за незаконный оборот наркотиков женщина причастна и к хищениям у пенсионерки. Выяснили, что она встретила незнакомую горожанку на улице, заговорила с ней о проблемах со здоровьем, а после убедила, что может помочь пожилому человеку излечиться через ритуал, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Потерпевшая поверила мошеннице и по ее просьбе принесла банку с водой, деньги и украшения на общую сумму 205 тысяч рублей, спрятанные в носке. Фигурантка ловко подменила носок во время ритуала и скрылась. Осужденная возместила причиненный пожилой женщине материальный ущерб. По решению суда она проведет в колонии общего режима два года.

Приговор в законную силу не вступил.