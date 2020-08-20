В Хабаровске отремонтируют тротуары Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске отремонтируют с полсотни тротуаров. Это больше, чем в прошлом году. Работу проведут по заявкам, поступившим от депутатов Хабаровской городской думы и комитетов по управлению районами. В краевой столице также приведут в порядок тротуары в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма, которую потратят на эту работу, составила около 35 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджетов разных уровней.

- Новое асфальтобетонное покрытие появится на тротуарах во всех районах города. Самый протяженный участок обустроят на улице Краснореченской, на участке от улицы Богачева до улицы Прогрессивной, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что сейчас ремонтируют пешеходную дорожку на улице Карла Маркса в районе остановки «Павленко». В планах обновить асфальт в переулке Зеленоборском и на улице Знаменщикова.