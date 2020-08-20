В Хабаровском крае выявили два новых очага африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае выявили два новых очага африканской чумы свиней. Ранее сообщалось, что ограничительные мероприятия в связи с этим заболеванием ввели в Нанайском, Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. С 8 августа специалисты изъяли и уничтожили свиней. В последних трех случаях очаги ликвидировали. На сегодняшний день известно, что новые очаги выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Георгиевка района имени Лазо и в фермерском хозяйстве в селе Восход Хабаровского района.

- На территориях, где выявлены очаги, уже работают специалисты. Напомним, по закону свиней в этих хозяйствах и в границах первой угрожаемой зоны нужно уничтожать, - отметил Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края.

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