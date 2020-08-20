В Хабаровске появится сквер врачей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске появится сквер врачей, который станет напоминанием об их героическом труде в период пандемии. Авторы идеи подчеркнули, что это будет своего рода напоминанием о гуманизме и беззаветной преданности профессии, борьбе за человеческие жизни.

- Напомним, с 24 по 25 августа горожане смогут выбрать сквер, который в первую очередь надо будет благоустроить в 2021 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Среди предложенных объектов сквер на пересечении улиц Тихоокеанская-Руднева-переулок Ульчский, место отдыха на улице Серышева, сквер в районе улиц Жуковского-Энтузиастов. Сквер врачей может появиться вблизи горбольницы №10, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в краевой столице работают более трех с половиной тысяч врачей и около пяти с половиной тысяч медицинских сестер.