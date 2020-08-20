Фестиваль «Гроза над Ситой» в Хабаровском крае пройдет онлайн Фото: Правительство Хабаровского края

Военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» в Хабаровском крае пройдет в этом году онлайн. Мероприятие состоится 22 августа, начало в 10 часов утра. Об этом сообщили в главном управлении внутренней политики края. Организаторы обещают задействовать все площадки, на которых планировали показ военных действий.

В Сите соберутся порядка 30 человек. Среди них будут активисты военно-исторических клубов «Амурский рубеж» и «Уссурийский фронт», которые поучаствуют в реконструкции сражения белогвардейцев и красных партизан.

Напомним, на месте, где сейчас находится поселок Сита района имени Лазо, в 1919 году квартировало мощное партизанское ополчение. Организаторы фестиваля постараются воспроизвести один из боев, максимально приближенный к реальности гражданской войны на Дальнем Востоке. Увидеть его можно будет в социальных сетях проекта и на видеохостинге YouTube.