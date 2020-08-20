В Хабаровском крае тигр напал на собак, а медведь присмотрел помойку ФОТО: Министерство природных ресурсов

В Хабаровском крае с начала 2020 года специалисты 164 раза выезжали для проверки сообщений о конфликтных ситуациях с дикими животными. Так, с 13 по 20 августа в крае было три подобных случая.

- Так, 13 августа тигр напал на собак в окрестностях села Челны Хабаровского района. Проверка показала, что питомцы свободно бегали в лесу близ села. В окрестностях нашли следы тигра. Однако конфликтной ситуацию на назвали, так как хозяева собак ничего не сделали для их сохранности - нет ограждений подворий, животные свободно бегают в окрестностях села, - рассказали в краевом минприроды.

В Николаевске-на-Амуре 17 августа бурый медведь вышел к дачным кооперативам. В этом случае подготовили распоряжение о регулировании численности косолапых на территории Николаевского района. На следующий день после этого инцидента бурый медведь зашел на станцию Тудур Комсомольского района. Оказалось, что здесь он присмотрел помойку на границе жилого подворья. Хозяину усадьбы выдали предписание о ликвидации свалки.