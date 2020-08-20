Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 августа 2020 года: лечатся 104 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 20 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 222 человека. Из них у 104 подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали восемь человек, новых госпитализированных нет, скончался один человек.

- В реанимационном отделении находится 10 пациентов. У семи человек только подозревают заражение COVID-19. Также лечатся 111 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали 14 человек с этим заболеванием, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 74 пациента с COVID-19, из них 10 - это дети. Выписали 24 человека. Жителей Города юности убедительно просят принимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки. Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно не рекомендуют без особой необходимости покидать свои дома.