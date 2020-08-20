«Ростелеком» запустил детский канал «Смайлик» ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Детский познавательный телеканал «Смайлик» стал доступен подписчикам интерактивного ТВ и видеосервиса Wink на кнопке 322.

«Смайлик» мотивирует на развитие мышления, фантазии и пропагандирует активный здоровый образ жизни. Предназначен для аудитории от 3 до 12 лет. Канал наполнен полезной, развивающей и развлекательной информацией.

- Он не только развлекает ребенка, но и помогает ему узнать что-то новое, развивает, воспитывает в нем доброту, любовь к своей стране и ко всему миру. Желаем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра!, - комментирует Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Канал доступен в пакетах каналов «Оптимальный», «Продвинутый, «Максимальный», в мини-пакете «Лучшее для детей» в составе пакетов «Трансформер. Акция», «Трансформер», в пакетах «Максимум», «Премиум» «Интерактивного телевидения», а также «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный» «Интерактивного ТВ 2.0».

Пользователи Wink найдут канал в пакетах «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимум», «Премиум» и в мини-пакете «Лучшее для детей» в составе пакета «Трансформер. Акция».

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (30 000 позиций). При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране: домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте, по единому бесплатному телефону 8-800-100-08-00, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».