Музыкальные школы и подростковые клубы снова заработают в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае с 20 августа снова заработают учебные учреждения и организации дополнительного образования. Речь идет в том числе о детских музыкальных школах искусств и центрах развития детского творчества. Также откроются центры военно-патриотического воспитания и подростковые клубы.

Ограничения снимут в связи с корректировками к постановлению правительства края от 10 июня 2020 года о снятии отдельных ограничений, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Постановление о внесении изменений подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев накануне, 19 августа 2020 года.

Напомним, в Хабаровске музыкальные и художественные школы принимают детей по новым правилам. Теперь родителям нужно предъявлять специальный сертификат. С его помощью можно будет компенсировать часть родительской платы за ребенка.