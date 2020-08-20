В Хабаровске автопробегом отметят день Государственного флага России Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске автопробегом отметят День Государственного флага России. Мероприятие пройдет 22 августа. Его организаторы и одновременно участники - члены хабаровского клуба «Авторетро-100».

- Предполагается, что в этот день колонна раритетных машин пройдет по улицам краевой столицы. Время автопробега - с 11:00 до 14:00. При этом участники будут делать короткие остановки на Комсомольской площади, Уссурийском бульваре у «Сквера пограничной славы», у «Платинум арены», на площадях Славы и Города воинской славы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации отмечают уже 26 лет. Праздник учредили на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Традиционно в честь такого события устраивают различные флешмобы, концерты, мастер-классы, спортивные фестивали и квесты.