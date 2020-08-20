Фитнес-центры заработают в Хабаровском крае с 24 августа

Фитнес-центры заработают в Хабаровске с 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фитнес-центры заработают в Хабаровске с 24 августа. Ограничения сняли в соответствии с поправками к постановлению правительства края от 10 июня 2020 года о снятии отдельных ограничений, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ, подтверждающий внесение изменений, подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют также открыть для посетителей кинотеатры и театры. Двери учреждений культуры, в том числе дома культуры, филармонии и цирки также откроются 24 августа.

Отметим также, что спортивные и культурные объекты будут функционировать с условием 50-процентной загрузки от пропускной способности объектов.

Напомним, с 20 августа заработают музыкальные школы, школы искусств, детские центры, центры военно-патриотического воспитания и подростковые клубы.