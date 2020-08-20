Биробиджан получил деньги на ремонт дюкера Фото: администрация Биробиджана

Биробиджан получил деньги на ремонт дюкера. Если его не привести в порядок, областная столица может утонуть в нечистотах. В сентябре прошлого года он несколько раз выходил из строя. К слову, изношенные канализационные сети - это одна из главных болевых точек Биробиджана.

- Когда начинаются осадки, повышается уровень грунтовых вод, а значит и объем сточных вод, который отводят через КНС и канализационный коллектор. Из-за плохой герметизации канализационных колодцев на поверхность местами выходят нечистоты, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Пример тому - проблемы на улице Пионерской, 65. Там система не в состоянии оперативно перекачать большой объем воды. А если увеличить нагрузку на КНС, то есть вероятность порывов на канализационных сетях. На сегодняшний день специалисты готовят проект, зимой собираются провести аукцион по определению подрядной организации и заключить с ней контракт.