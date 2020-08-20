В офисах Сбербанка в Хабаровске открыты пункты приемной комиссии Хабаровского Государственного университета экономики и права

В настоящее время ставка по кредиту на образование в Сбербанке существенно снижена, потому как государство частично компенсирует расходы на оплату процентов по данному виду кредита

Новый совместный проект запустили Сбербанк и Хабаровский Государственный университет экономики и права. Теперь документы для поступления можно подать в хабаровских отделениях Сбербанка, а сам процесс подачи упрощен.

В пунктах приемной комиссии в банке можно получить консультацию от представителей университета по всем вопросам, связанным с программами обучения, проживанием в общежитии и внеурочной студенческой деятельностью. Там же абитуриенты смогут отсканировать документы, подать их в вуз в онлайн режиме, оплатить обучение или оформить образовательный кредит с господдержкой.

В настоящее время ставка по кредиту на образование в Сбербанке существенно снижена, потому как государство частично компенсирует расходы на оплату процентов по данному виду кредита.

Пункты приемной комиссии работают до 28 августа 2020 года в офисах банка по .адресам: ул. Пушкина, 54, ул. Руднева, 56, пер. Трубный, 29.

- Качественное высшее образование — это тот трамплин, который дает старт успешной карьере. Надеюсь, что наша совместная работа с ХГУЭП даст возможность многим ребятам осуществить свою мечту, получить достойное образование и, в дальнейшем, реализовать все свои профессиональные амбиции, - отметила Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк.