Обстановка в Хабаровском крае 21 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 21 августа, в Хабаровске без осадков, ночью столбик термометра находится в пределах +11 +13, днем +22 +24, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края без осадков, ночью +8 +13, днем +21 +27, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах без осадков, ночью +5 +14, днем +20 +26, ветер западный, 6-12 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью +4 +12, днем +13 +25, ветер западный 6-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 9304. Из них излечившихся 7208. За последние сутки заболевание диагностировали у 75 человек.