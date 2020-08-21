Площадку для сдачи норм ГТО установили в селе в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Новую площадку для сдачи норм ГТО установили в селе Вознесенское Амурского района. Работу выполнили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Сдавать нормативы здесь смогут как взрослые, так и дети. Комплекс рассчитан на семь базовых дисциплин ГТО. Желающие смогут проверить себя на силу, выносливость, скорость, координацию и ловкость.

- Сначала монтировали специальное полимерное покрытие и дренажные системы. Потом установили спортивное оборудование - шведскую стенку, скамью для выполнения упражнений на пресс и наклоны, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, силовые, кардио- и велотренажеры. В завершение нанесли разметку для прыжков в длину, - сообщили в краевом министерстве.

Отметим также, что оборудование для спортивных площадок ГТО доставят в Советско-Гаванский, Хабаровский и имени Полины Осипенко районы. В 2019 году такие площадки появились в Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Комсомольском и Солнечном районах.