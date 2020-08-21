В Комсомольске возобновили работу аттракционов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре с 12 августа возобновили работу аттракционов. Это стало возможным в рамках исполнения постановления правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 года №339-пр и распоряжения администрации города от 14 августа 2020 года №401-ра. Согласно этим документам установлено смягчение ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

- Чтобы начать работать, предпринимателю надо подать уведомление в администрацию города. После этого в течение трех рабочих дней составят акт о готовности к открытию, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что заявки от предпринимателей принимают по адресу: улица Аллея Труда, 13, кабинет 114, график работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 13:00. Суббота и воскресенье - выходные дни.