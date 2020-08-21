Обстановка в Хабаровске 21 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 21 августа 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей воды. Из-за ремонтных работ холодная вода временно не подается в дом №3 по улице Блюхера.

- За минувшие сутки в городе собрали и вывезли с улиц 98,3 кубометра мусора, эвакуировали 15 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 22 дорожных аварии, три пожара и четыре возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 727 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня в городе планируют провести ремонтные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Большая, Тихоокеанская, Южная, а также в переулке Трубный, на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

Отметим также, что по данным регионального минздрава, в Хабаровске общее число заболевших COVID-19 составляет 6671. Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.