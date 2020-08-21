В Хабаровске раскрыли гаражную кражу почти на миллион рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске раскрыли гаражную кражу почти на миллион рублей. По предварительным данным, злоумышленник унес из бокса строительные и электрические инструменты. Потерпевшие оценили ущерб почти в 950 тысяч рублей.

- Эксперт-криминалист осмотрел гаражные ворота и сделал вывод - следов взлома не было. Подозрение в краже пало на жителя села Корсаково Хабаровского района. Установили, что он знаком с дочерью заявителя, которая несколько раз открывала ему гараж и давала возможность отремонтировать свой мопед, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, злоумышленник изготовил дубликат ключей. Ранее в противоправных деяниях он замечен не был. Похищенные предметы нашли в другом гараже, который подозреваемый арендовал. Инструменты он хотел продать. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».