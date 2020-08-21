В Хабаровске машина врезалась в фонарный столб Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске машина врезалась в фонарный столб. Происшествие случилось вчера, 21 августа, на улице Дикопольцева. По предварительной информации, машина BMW двигалась в сторону улицы Павловича. На перекрестке улиц Дикопольцева и Гамарника водитель поехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

- Машина BMW-740 бесконтрольно двигалась и, в конце концов, наехала на фонарный столб. Сначала аварию оформили без пострадавших, однако позже водитель машины BMW-740 все же обратилась в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что у водителя машины BMW-740 стаж вождения с 2013 года, у водителя автомобиля Toyota Land Cruiser - 1998 года. В отношении первой автолюбительницы составили административный протокол.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах.