Хабаровчане вновь останутся без горячей воды

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону энергетики перекроют горячее водоснабжение в зоне ТЭЦ-1 Фото: Евгения МОЛОТОВА

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о начале очередного этапа проведения ремонта оборудования на Хабаровской ТЭЦ-1. В связи с технологическими особенностями проводимых работ будут введены ограничения в подаче горячей воды с 31 августа по 6 сентября для потребителей Индустриального района.

В Центральном районе горячая вода будет отсутствовать в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до улицы Дикопольцева).

В Железнодорожном - район «Хабаровск-2», улица Аэродромная, Целинная, район улицы Геодезической, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка и Ракитное.