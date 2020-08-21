Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 21 августа 2020 года: лечатся 116 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 21 августа 2020 года, в инфекционном госпитале находятся 236 человек. Из них у 116 пациентов подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали пять человек, госпитализировали 17. В реанимационном отделении 14 пациентов.

- Отметим также, что у семи человек только подозревают заражение коронавирусом. У 119 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки поступил 21 пациент с пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 74 пациента с ковидом, из них 10 - это дети. Выписано по выздоровлению 24 человека. Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку. Горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями убедительно просят не покидать свои дома и избегать мест массового скопления людей.