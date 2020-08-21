В Хабаровске неизвестные опять минируют детсады Фото: Ольга КИВА

Пятничное утро 21 августа началось с волны минирований. На этот раз неизвестные выбрали своей целью детские сады. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили по примерным подсчетам чуть больше 20 дошкольных учреждений. Как полагается в таких случаях, воспитанников эвакуировали и вызвали экстренные службы. Родителям сообщили о необходимости забрать ребят как можно быстрее.

Напомним, сообщения о минированиях поступали и в прошлом учебном году. Всего в краевом центре 85 муниципальных детских дошкольных учреждений. Из них в декабре прошлого года, например, волна лжеминирования захлестнула почти половину. Сообщения приходят на адреса садиков по электронной почте - почерк знакомый. К слову, атакам неизвестных накануне подверглись аэропорт Хабаровска, один из банков, перинатальный центр и краевой суд.