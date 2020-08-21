Неизвестный водитель врезался в фонарный столб в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Неизвестный водитель врезался в фонарный столб в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Трехгорной вчера, 20 августа. Машина двигалась в сторону улицы Совхозной, в какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. После этого иномарка врезалась в световую опору.

- В результате дорожной аварии пострадал пассажир автомобиля Toyota Chaser. Ему понадобилась помощь врачей. При осмотре у него обнаружили закрытый перелом голени, - рассказал информированный источник.

Водителя автомобиля сразу установить не смогли. На сегодняшний день полицейские выясняют личность автолюбителя, а пока машину поставили на специализированную стоянку.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.