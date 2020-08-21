Пассажиры проезда в Хабаровске отпраздновали день Государственного флага Фото: Администрация Хабаровска

Пассажиры проезда в Хабаровске отпраздновали день Государственного флага. Участниками акции также стали встречающие и провожающие. На привокзальной площади для жителей и гостей города прошла патриотическая акция, организовали концерт и викторину.

- В честь Дня Государственного флага Российской Федерации десант курсантов военно-патриотического клуба «Данко» и юнармейцы исполнили песни о Родине и развернули огромные флаги нашей страны, Хабаровского края и города Хабаровска. При этом они показали виртуозное обращение с полотнищами размером 6х9 метров, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Также под открытым небом организовали книжную выставку. Отметим также, что в городе в честь праздника пройдут флешмобы, концерты, конкурсы и различные акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.