Комшоссе и улицу Лазо продолжают ремонтировать в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Комшоссе и улицу Лазо продолжают ремонтировать в Комсомольске-на-Амуре. На первом объекте рабочие укладывают асфальт на участке дороги от Теплого ключа до улицы Совхозная. До перекрестка с проспектом Победы уже заасфальтировали шесть полос движения.

- Пока подрядчик занимается подготовительными работами перед асфальтированием перекрестка Комшоссе и проспекта Победы. Идет монтаж канализационно-насосной станции, армирование подпорных стенок, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того на въезде в Силинский парк подготавливают основание дороги, отсыпают тротуар, заливают подпорную стенку и гидроизолируют ее. На третьем этапе реконструкции Комшоссе подрядчик занимается обустройством бордюров, тротуаров и съездов. В планах с 21 августа начать работы по асфальтированию тротуаров и подготовительные работ к установлению пешеходных автономных светофоров.