В Хабаровске эвакуации из-за ложных минирований прошли в 88 детсадах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске эвакуации из-за ложных минирований прошли в 88 детсадах. Сообщение о минировании учреждений поступило в службу «112». Воспитатели и дети начали покидать помещения дошкольных учреждений уже в 10 часов утра. Об этом рассказала Елена Петрушина, начальник отдела дошкольного образования городского управления образования.

- Все ребята оперативно покинули учреждения под присмотром педагогов. Несовершеннолетних разместили в зданиях, с которыми у нас уже налажено сотрудничество, а именно в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. Эвакуация прошла организованно, без паники, - сказала Елена Петрушина.

Пока известно, что всего пришлось эвакуировать 12 тысяч 732 ребенка и 2273 сотрудника. Сотрудники экстренных служб проверяли здания на предмет нахождения взрывных устройств. Пока факт минирования ни в одном из садиков не подтвердился.