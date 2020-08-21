В Биробиджане откроют дорогу на дачном поселке 13 километр Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане 22 августа откроют дорогу на дачном поселке 13 километр. Напомним, участок трассы размыло из-за обильных осадков в ночь с 14 на 15 августа. Здесь произошло обрушение грунта и водопропускной трубы, проезд транспорта был невозможен.

- Подрядчик последние несколько дней проводил восстановительные работы. Участок дороги полностью перекопали, под проезжей частью уложили водопропускные трубы диаметром 800 миллиметров, очистили кюветы и водоотводные каналы, скальником укрепили дорогу. Также прокопали водоотводные канавы вдоль дороги, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что подрядчик намеревается провести работы по расчистке и укреплению еще одной водопропускной канавы в этом же поселке. Нюансы и детали предстоящих работ уже оговорили с представителями городской администрации.