Задержан глава «Хабаровскуправтодора» Фото: Иван ВИСЛОВ

Задержан глава «Хабаровскуправтодора» Александр Коренков. По предварительной информации, ему инкриминируют получение взятки и посредничество во взяточничестве. Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, срок его задержания продлится 72 часа. Также стало известно, что меру пресечения Коренкову изберут в субботу.

Напомним, ранее стало известно о задержании исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова. Во время обыска при нем обнаружили полтора миллиона рублей. Напомним, чиновник уволился с должности главы министерства после критики Михаила Дегтярева. Ранее сообщалось, что, по версии обвинения, чиновник краевого правительства за взятки пристраивал на «теплые» места нужных сотрудников. К слову, представители закона также задержали взяткодателя и посредника, имеющих отношение к этому инциденту.