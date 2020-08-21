Министр спорта уволился в Хабаровском крае ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Министр спорта Семен Экшенгер уволился в Хабаровском крае. Пока известно, что он написал заявление об уходе по собственному желанию, 21 августа был последним рабочим днем в правительстве. Причины ухода пока неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Также пока неясно, кто же займет вакантное место.

Напомним, Семен Дмитриевич Экшенгер с 2014 по 2015 год руководил Хабаровским краевым центром развития хоккея с мячом. С 2015 по 2016 год работал во Всероссийском детском центре «Океан», а с 2016 по 2018 год в министерстве образования и науки Хабаровского края. Также в 2018 году он трудился в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.