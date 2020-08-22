Обстановка в Хабаровском крае 22 августа 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон

Субботний день порадует жителей региона солнышком и приятным ветерком – самое время выйти на прогулку Фото: Евгения МОЛОТОВА

В субботу, 22 августа территория Хабаровского края находится во власти антициклона. Осадков не ожидается, атмосферное давление не опустится ниже отметки в 749 миллиметров ртутного столба. В Хабаровске ночью от +11ºС до +13ºС, днем от +22ºС до +24ºС. Ветер юго-западный 5-8 м/с. В южных районах края ветер юго-западный, во второй половине дня западный 6-11 м/с ночью от +8ºС до +13ºС, днем от +21ºС до +27ºС. В центральных районах, ночью от +5ºС до +14ºС, днем воздух прогреется до +26ºС. Ветер западный 6-12 м/с. В северных районах края ночью от +4ºС до +12ºС, днем от +13ºС до +25ºС. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с.

Уровень Амура у Хабаровска составляет 309 см. Температура воды 18,8 ºС. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 см. На реках края регистрируются подъемы уровней воды. Затоплены поймы рек Б. Бира, Икура, Кирга, Б. Ин в ЕАО, Бурея, Уссури, Бикин, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь в Хабаровском крае на глубину до 1 м. Неюлагоприятный прогноз ожидается в отношении подъема воды на реках Кур и Тунгуска. При сложившихся гидрометеорологических условиях и сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС в пределах 5000 – 7000 м3/с, стока реки Сунгари 3600-6000 м3/с, реки Уссури 3000-4000 м3/с ожидается дальнейшее повышение уровней Амура:

- у г. Хабаровска 28-30 августа достижение отметок 500-580 см (НЯ 450, ОЯ 600);

- у г. Комсомольск-на-Амуре 4-7 сентября достижение отметок 450-500 см (НЯ 450, ОЯ 650).

Радиационный фон остается в пределах естественных значений.

По состоянию на утро 22 августа 2020 года в Хабаровском крае зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края. Кроме того в стационарах края получает лечение 250 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.