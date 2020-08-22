В Комсомольске-на-Амуре ликвидируют вспышку коронавируса в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до восьмидесяти Фото: Правительство Хабаровского края

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована утром 21 августа на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, к концу дня диагноз COVID-19 был подтвержден у 80-ти человек.

- В Городскую больницу №2 госпитализировано 32 человека, готовятся к переводу в лечебное учреждение еще 38 человек, – отметили в ведомстве.

В настоящее время контроль за ситуацией взяли на себя краевые власти. На месте работает главный краевой инфекционист Анна Кузнецова, она прибыла в город Юности накануне.

Сейчас на территории дома-интерната проводится массовое тестирование сотрудников, и постояльцев. Введен карантин и режим самоизоляции, организовано питание в комнатах. Проводится термометрия и ежедневное медицинское обследование. Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах.