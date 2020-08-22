В Хабаровске микроавтобус в котором ехали дети перевернулся вверх колесами после столкновения с Prius

Ударом, микроавтобус сначала опрокинуло на бок, а потом перевернуло на крышу. ФОТО: предоставлено очевидцем

Без пострадавших чудом обошлось столкновение двух иномарок на Втором Хабаровске. В середине дня в пятницу 21 августа 36-летний хабаровчанин двигался на принадлежащем ему микроавтобусе Honda Stepwgn в сторону проспекта 60-летия Октября. В салоне автомобиля вместе с ним находились его сыновья 4 и 12 лет. Оппонент 34-летний водитель Toyota Prius двигался по главной дороге по улице Клубной, со стороны улицы Машинистов. В гибридной иномарке также ехал ребенок – семилетний сын автомобилиста.

Столкновение стало неожиданностью для обоих его участников – видимость на перекрестке сильно осложняют кусты, дорожные знаки и прочая придорожная инфраструктура. Именно по этой причине, водитель Honda выезжавший с второстепенной дороги не уступил ее двигающемуся по главной дороге Prius. Водитель гибридного авто по-просту не успел остановить транспортное средство. Ударом, микроавтобус сначала опрокинуло на бок, а потом перевернуло на крышу. Пострадавших в аварии не оказалось, ни отцы, ни дети не получили травм.

Признаков опьянения полицейские у оппонентов не нашли. Автогражданская ответственность у обоих застрахована, проблем с документами не имелось. Виновником ДТП автоинспекторы назвали водителя микроавтобуса — как не пропустившего транспортное средство, движущееся по главной дороге.