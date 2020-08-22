Сезон охоты на уток открыли в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С 22 августа в Хабаровском крае открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Желающие испытать охотничье счастье должны будут приобрести путевку в Охотнадзоре или на сайте Госуслуги. Стоимость ее составляет 650 рублей. При этом стоит учесть, что на добычу водоплавающей дичи в регионе установлены квоты. В южных районах можно добыть два гуся и пять уток. В северных охотничьих угодьях можно отстрелить четыре гуся и восемь уток.

Напомним, к южным охотничьим районам относятся Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский. Северная зона - Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский.

Сезон охоты на утку и другую водоплавающую птицу продлится до 31 октября.