Обстановка в Хабаровском крае 23 августа 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон

Обстановка в Хабаровском крае 23 августа 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 23 августа в Хабаровске без осадков, температура ночью от +15 до +17, днем от +25 до +27, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В южных районах – без осадков, температура ночью от +13 до +15, днем от +26 до +28, ветер южный 5-10 м/с.

В центральных районах – местами кратковременные дожди, температура ночью от +10 до +15, днем от +20ºС до +26ºС, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В северных районах – местами небольшие дожди, температура ночью от +5 до +12, днем от +13 до +25, ветер западный, юго-западный 5-11 м/с.

На реках Хабаровского района продолжается подъем воды. На реке Кур у села Новокуровка 22-25 августа уровень воды достигнет 660-680 см при неблагоприятном явлении в 650 сантиметров. На реке Тунгуска у села Архангеловка - 980-1020 см при неблагоприятном явлении в 1 метр, опасном явлении – 1080 сантиметров.

При сложившихся гидрометеорологических условиях и сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, стока реки Сунгари, реки Уссури ожидается дальнейшее повышение уровней Амура: у города Хабаровска 28-30 августа до отметок 500-580 см, при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров, опасном явлении в 600 сантиметров, у Комсомольск-на-Амуре 4-7 сентября до отметок 450-500 см при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров, опасном явлении в 650 сантиметров.

По информации Роспотребнадзора с укусами клещей в лечебные учреждения края с начала сезона обратились 5409 человек. Выявлен один заболевший клещевым боррелиозом, клещевым энцефалитом – 3 человека.

Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.