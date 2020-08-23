В Хабаровске пожарные спасли из горящей многоэтажки подростка Фото: Борис КОКУРИН

В МЧС позвонили очевидцы происшествия. По их словам, в переулке Краснореченском горел жилой дом. Густой черный дым шел из окна одной из квартир. Когда наряд прибыл на место то эти сведения подтвердились.

Соседи не знали есть ли кто-то в горящем помещении. Немедленно в квартиру, на разведку, было отправлено звено газодымозащитной службы. Они и спасли шестнадцатилетнего парня.

- С места пожара звеном газодымозащитной службы был спасен подросток 2004 года рождения, - подтвердили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Он передан бригаде скорой помощи с предварительным диагнозом ожоги нижних конечностей и доставлен в медицинское учреждение.

Тем временем пожарные тушили горящую квартиру. Уже через пятьдесят минут им удалось локализовать огонь, а еще через десять минут полностью ликвидировать горение. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров, в одной из комнат горели домашние вещи.

Сейчас причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.