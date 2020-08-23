В Хабаровске нечистого на руку продавца сантехники поймали на горячем Фото: Юлия ДУБИНА

В полицию обратилась владелица магазина, занимающегося продажей сантехники в Центральном районе Хабаровска. Предпринимательница на днях сделала ревизию и обнаружила что в кассе не хватает около 12 тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки только озадачено пожимали плечами – мол, странно как так получилось. И тогда озадаченная женщина написал заявление в полицию. Следователям для того, чтобы раскрыть дело понадобилось совсем немного времени. Все улики указывали на одного из продавцов.

- Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Хабаровску опросили персонал торговой точки и установили, что к хищению причастен 31-лений продавец. Злоумышленник в течение трех дней брал из кассы деньги небольшими суммами и тратил их на собственные нужды. Подозреваемый написал явку с повинной, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На недобросовестного работника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы. Впрочем, тут как суд решит, злоумышленник может отделаться и крупным штрафом.

Сейчас продавец находится под подпиской о невыезде ожидая окончания расследования и вызова в суд.