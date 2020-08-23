Семья из Советско-Гаванского района признана одной из лучших в России Фото: Правительство Хабаровского края

Живет семья Коноплянко в поселке Майском Советско-Гаванского района. Виктор и Елена по мере сил хранят воспоминания о своих далеких предках, тем более что гордиться есть чем. Так, например Елена происходит из орочей.

О ее предке Акунке Бутунгари есть даже упоминания в исторических источниках. Старейшина орочей сопровождал Владимира Арсеньева во время его экспедиции, имел награды от Царя в том числе и за спасение известного путешественника.

- Мои предки любили окружающие их море, лес, сопки, и старались сохранить нашу чудесную природу для своих потомков в первозданном виде. Эту любовь к малой Родине они передали нам. История нашей семьи тесно переплетается с историей родного края. Поэтому, для нас важно бережно хранить, передавать традиции и обычаи своей семьи, - рассказывает Елена Коноплянко.

По итогам Всероссийского конкурса «Семья года – 2020» эта Виктор и Елена вошли в число победителей в номинации «Семья – хранитель традиций».