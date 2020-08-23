В Еврейской автономной области поймали самогонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самогонщика-любителя в селе Ленинском Еврейской автономной области выявил местный участковый. Причем взял нарушителя с поличным – во время продажи спиртосодержащей жидкости односельчанам по месту жительства. Незаконным промыслом занимался местный житель 1982 года рождения.

Житель села Ленинское продавал прозрачную жидкости со специфическим запахом (предположительно – «самогон») в пластиковой бутылке объемом 0,5 литра по цене 120 рублей, - рассказали в управлении МВД России по ЕАО. - В связи с наличием признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ, по материалу проверки вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Бутылку с подозрительной жидкостью изъяли и направили в Роспотребнадзор для проведения соответствующей экспертизы. Если первоначальный «диагноз», поставленный участковым подтвердиться, мужчине грозит административный штраф.

Мало того в ведомстве обратились к местным жителям с просьбой – если кто-то знает о других фактах незаконной продажи спиртосодержащей продукции, немедленно сообщать в правоохранительные органы.