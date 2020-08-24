Обстановка в Хабаровском крае 24 августа 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 24 августа, в Хабаровске ночью без осадков, вечером дождь, ночью +15 +17, днем +24 +26, ветер юго-восточный 6-11 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +13 +15, днем +24 +29, ветер юго-восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +10 +15, днем +20 +26, ветер юго-восточный 6-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +5 +12, днем +13 +25, ветер юго-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставил в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации из регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом составило 9525.