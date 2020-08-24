Хабаровские юнармейцы станцуют «Победный вальс» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровские юнармейцы станцуют «Победный вальс». Патриотическая танцевальная акция пройдет 3 сентября, в день 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны. Парни и девушки соберутся, а также другие участники на площади «Город воинской славы», чтобы исполнить вальс.

- Во время около 100 танцевальных пар одновременно станцуют танец под музыку военных лет. При этом участники будут одеты в одежду того времени. Предварительно они пройдут обучение, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Обучать участников акции будут в два этапа. На сегодняшний день уже есть график онлайн-занятий, опубликованных в официальной группе «Юнармии» в соцсети. Если эпидемиологическая обстановка будет благополучной, то репетиции проведут на площади «Город воинской славы».

К участию в акции приглашают всех желающие.