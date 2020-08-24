Под Хабаровском ищут пропавшего в районе базы отдыха мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Хабаровском ищут пропавшего в районе базы отдыха мужчину. По предварительной информации, в Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о происшествии поступило вчера, 23 августа. Пока известно, что инцидент случился в районе базы отдыха «Белый парус» в селе Виноградовка Хабаровского района.

- По данным на вечер 23 августа, местонахождение мужчины неизвестно. Поиски уже идут. На месте работают четыре спасателя Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазным оборудованием и двумя единицами техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха близ водоемов. Помните, отдых может быть безопасным только на освидетельствованных территориях. Родителей убедительно просят не оставлять без внимания своих детей.